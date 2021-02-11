В Ингушетии ограничения из-за коронавируса продлили до 15 марта

«В соответствии с изменениями, внесенными сегодня в указ Главы Ингушетии «О введении режима повышенной готовности», запрет на проведение публичных и массовых, а также досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, подразумевающих очное присутствие граждан, продлен до 15 марта включительно. Исключение составляют официальные мероприятия, проводимые с соблюдением всех противоэпидемических требований», — сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Также до 15 марта запрещена и работа организаций общественного питания в промежутке с 23 часов вечера до 6 часов утра.

Действие остальных ограничительных мер и рекомендаций также продлено до указанной даты.