В Ингушетии оценили ораторское искусство и способности гособвинителей завоевать внимание аудитории

«По итогам конкурса на звание «Лучшего государственного обвинителя» первое место занял помощник прокурора Сунженского района Оздо Михаил, на второй позиции — старший помощник прокурора Карабулака Тимур Яндиев, третьим стал — помощник прокурора Назрани Аслан Амриев», — отметил представитель региональной прокуратуры.

По его словам, пять финалистов выполнили теоретическое задание на знание уголовного права и процесса, выступили с обвинительной речью по различным делам перед членами конкурсной комиссии под председательством первого зампрокурора республики Темура Воробьева.

Комиссия оценивала не только способность участников последовательно представлять доказательства по делу, завоевать внимание аудитории, убедить в правильности своей позиции, но и их ораторское искусство.

Победитель республиканских состязаний будет представлять Ингушетию на Всероссийском этапе конкурса «Лучший государственный обвинитель».