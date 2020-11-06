Конкурс

В Ингушетии объявлены победители флешмобов, посвященных «Ночи искусств» и Дню народного единства

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Жюри флешмобов-конкурсов, посвященных «Ночи искусств» и Дню народного единства, объявило имена победителей, сообщает пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Победителями конкурса рисунков «Россия, Родина, единство» среди школьников стали: 1 место — Муса Кодзоев (СОШ № 2, с. п. Долаково); 2 место — Салима Оздоева (СОШ № 3, г. Назрань), Эльберд Хаматханов (СОШ № 2, г. Магас) и Илез Олигов (СОШ № 16, г. Малгобек); 3 место — Асет Бапхоева (СОШ № 1, г. Карабулак) и Ясмина Арчакова (СОШ № 3, с. п. Кантышево).

Среди детсадовцев первое место в конкурсе рисунков разделили Хадижа Яндиева и Абдурохман Картоев из «Страны чудес», г. Малгобек; на втором месте Сабрина Албакова из «Колокольчика», с. п. Яндаре; на третьем — Аиша Мержоева, также из «Колокольчика».

Первое место в конкурсе стихов «Россия, страна, единство» среди школьников жюри присудило Салиме Оздоевой (СОШ № 3, г. Назрань), Хаве Баркинхоевой (СОШ № 3, г. Назрань) и Салиме Гандаровой (с. п. Мужичи), на втором месте — Ибрагим Дударов (СОШ № 2, с. п. Долаково), Салима Шибилова (СОШ № 2, с. п. Долаково) и Ася Цолоева (СОШ № 3, г. Назрань); на третьем месте — Камилла Аушева (лицей, г. Магас), Мелиса Аушева (СОШ № 3, г. Назрань), Аблдул-Малик Аушев (СОШ № 3, г. Назрань).

Среди дошкольников призовые места в конкурсе стихов присуждены воспитанникам детского сада «Колокольчик» с. п. Яндаре: на первом месте Халил Китиев; второе место разделили Хава Каннцыгова, Умар Гандалоев и Ася Мейриева; на третьем месте — Аиша Мержоева, Сабрина Албакова и Абдулла Амерханов.

В конкурсе песен «Россия, моя Россия» призовые места среди школьников распределились следующим образом: на первом месте — Даяна Татриева, на втором — Рабия Караджева. Среди дошколят первые места присуждены Самире Фаргиевой, Имане Картоевой, Салиме Мусаевой, Мадине Богатыревой, Сафии Цечоевой из «Страны чудес» г. Малгобек; на втором месте — Настя Ветлугина из МБДОУ № 1 села Петрокаменское.

«Уважаемые участники флешмобов! Дата официальной церемонии награждения победителей будет заблаговременно объявлена на творческой странице Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева (@filarmonia. ri). Просим всех победителей и призеров явиться со своими руководителями для получения дипломов», — сказано в релизе.

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