В Ингушетии объявлены конкурсы ко Дню народного единства
Министерство культуры Ингушетии совместно с филармонией имени Ахмета Хамхоева ко Дню народного единства запустили творческие флешмобы по номинациям: конкурс рисунков «Россия, Родина, единство», конкурс песен «Россия моя, Россия» и конкурс стихов «Россия — страна единства и согласия».
Для участия во флешмобах необходимо прислать свои рисунки (#Россия, Родина, единство) и видеоролики (#Россия моя, Россия; #Россия — страна единства и согласия) на Whatsapp 89282995550 с указанием номинации, возраста, города проживания и учебного учреждения.
Победителей ждут призы и дипломы участников акций.
Напомним, День народного единства — это один из самых молодых праздников в Российской Федерации. События, произошедшие 4 ноября более четырех столетий назад, сыграли важную роль в истории России. Народное ополчение под руководством Минина и Пожарского изгнало польские войска из московского Кремля, и это стало началом возрождения страны после продолжительного смутного времени. Праздник День народного единства стал символом объединения великой державы.