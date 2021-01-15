Стихия

В Ингушетии объявлена лавинная опасность

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В период с 18 часов 15 января до 18 часов 18 января текущего года в горах Ингушетии выше 2 тыс. метров — лавиноопасно, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что лавина — это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20-30 м/с. Причинами схода снежной лавины являются длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. «Сходящие» лавины снега могут вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные тропы.

МЧС призывает жителей и гостей региона не выходить в горы в снегопад, следить за изменением погоды, знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин.

Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

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