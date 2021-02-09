Акция

В Ингушетии объявлен сбор книг в рамках акции «Дарите книги с любовью»

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Национальная библиотека Ингушетии объявляет сбор книг в рамках ежегодной общероссийской акции «Дарите книги с любовью», сообщила пресс-служба учреждения.

«По всей России стартовала Пятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Мы приглашаем детей и взрослых дарить книги друг другу, друзьям и родным, приносить книги в библиотеки, школы, детские учреждения для тех, кто в них особенно нуждается», — рассказала директор главного книгохранилища республики Радима Газдиева.

По ее словам, главная идея праздника — вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги. Участниками акции могут стать любые заинтересованные организации и частные лица. Собранные книги будут переданы в новые школьные библиотеки, которые нуждаются в комплектовании книжного фонда.

Всех желающих принять участие в акции и в возрождении традиций книгодарения ждут по адресу: г. Сунжа, ул. Луначарского, 106, с 10:00 до 17:00 до 20 февраля включительно.

Напомним, первая акция «Дарите книги с любовью» по инициативе ассоциации «Растим читателя» с большим успехом прошла в 2017 году. Ее поддержали библиотеки почти из 60 регионов нашей страны, крупнейшие книжные магазины, издательства, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, ТАСС, «Российская газета», Государственный Литературный музей и многие другие организации. Около 8 тысяч книг было собрано и отправлено в библиотеки разных регионов России, в том числе в библиотеки детских колоний и детских домов.

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