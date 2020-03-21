Безопасность

В Ингушетии объявлен пожароопасный сезон

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Пожароопасный сезон объявлен в 15 субъектах России по состоянию на 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

«Пожароопасный сезон открыт в 15 субъектах Российской Федерации: на всей территории Краснодарского края, Псковской, Астраханской, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Калининградской областей», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, пожароопасный сезон начался и на территории Крыма, Ингушетии и Калмыкии, Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в 21 муниципальном районе Приморского края.

Ранее заместитель руководителя Рослесхоза Михаил Клинов сообщил, что аномально теплая погода в России может привести к затяжной засухе. Пожароопасный сезон в 2020 году будет непредсказуемым.

По данным Рослесхоза, лесные пожары могут начаться уже в апреле на востоке Тывы, в юго-западной части Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии. В мае они могут охватить еще пять регионов России.

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