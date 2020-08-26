В Ингушетии объявлен набор в спортивные группы для незрячих и слабовидящих людей

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, партнером является Министерство по физической культуре и спорту республики, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства региона.

В рамках данного проекта приглашаются все желающие вести активный образ жизни и заниматься указанными адаптивными видами спорта.

«Эти интересные и увлекательные спортивные дисциплины при желании сможет освоить каждый, так как они не требуют серьезной физической подготовки и практически не имеют ограничений по возрасту», — подчеркнули организаторы спортивных групп.

Обучение и тренировки будут проходить по четвергам и субботам в городе Назрани по адресу: ул. Шахмурзы, 1 а. Телефонный номер для справок: 8928107 73 79, email: irovos@yandex.ru. Контактное лицо — руководитель Ингушской региональной организации ВОС Дугиев Мовсар Иссаевич.