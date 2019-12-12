В Ингушетии объявлен конкурс «Дорога длиною в 13 лет», посвященный депортации 1944 года

Конкурс акцентирует внимание художников на необходимости раскрытия истории ингушского народа на примере освещения событий депортации через изобразительное искусство.

В конкурсе могут принять участие и дети и взрослые. Он проводится по трем номинациям: «Мастера изобразительного искусства» (от 35 лет), «Талантливая молодежь» (с 16 до 35 лет), «Одаренные дети» (с 12 до 16 лет).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля 2020 года, которые следует направлять по электронной почте mkgr@mail. ru с пометкой «Конкурс. Депортация».

Работы также принимаются до 10 февраля 2020 года. Их следует передать организаторам лично или направить почтовым отправлением по адресу: 386140, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Бакинская 77, ГКУ «МКЖР».

Подведение итогов планируется на 21 февраля 2020 года. Победители будут отмечены дипломами и денежными призами.

Положение о конкурсе размещено на сайте Мемориального комплекса жертвам репрессий. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8(8732)26-88-00.