Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба республиканского Минобразования, победителями конкурса стали учащиеся школы № 2 г. Малгобека Мустафа Садакиев, Рамазан Шадиев, Фатима Бузуртанова и школы № 26 с. п. Зязиков-Юрт Альбика Цурова.

Конкурс проводится с целью возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, обеспечения поддержки детского и юношеского чтения, обобщения, систематизации и распространения накопленного отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развитию связной письменной речи учащихся.

Отметим, что работы абсолютных победителей будут представлены на федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений. Он пройдет с 4 по 31 октября.