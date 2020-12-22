Власть

В Ингушетии объявили 31 декабря выходным днем

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 31 декабря 2020 года выходным днем.

В распоряжении, опубликованном на официальном сайте руководителя субъекта, говорится, что в целях эффективной организации служебного времени лицам, замещающим государственные должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой региона, а также лицам, замещающим должности государственной гражданской службы в Администрации Главы и правительства республики предоставить выходной день 31 декабря 2020 года.

Руководителям исполнительных органов государственной власти и подведомственным им организациям, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, рекомендовано предусмотреть для своих работников выходной день 31 декабря с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории республики предложено рассмотреть возможность предоставления выходного дня 31 декабря для своих работников.

 

 

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