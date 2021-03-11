В Ингушетии обсудили вопросы взаимодействия судебных органов республики и Росфинмониторинга по СКФО

Председатель ВС региона Ибрагим Фаргиев, открывая заседание, обратил внимание коллег на обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденный президиумом Верховного суда России 8 июля 2020 года. В нем предусмотрены права арбитражных судов и судов общей юрисдикции при рассмотрении дел противодействовать незаконной легализации доходов, привлекая службы Росфинмониторинга.

В свою очередь, заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Денис Борисов отметил важность налаживания тесного взаимодействия Росфинмониторинга и судебных органов, а также привел данные статистики за 2020 год.

За указанный период в Межрегиональную службу по финансовому мониторингу на проверку поступило 149 дел, связанных с отмыванием денежных средств, на общую сумму 9,6 млрд. руб. (63 дела из судов общей юрисдикции, из арбитражных судов — 86). По 20 искам на общую сумму 4,5 млрд. руб. отказано в удовлетворении требований, из них по 4 делам материалы направлены в правоохранительные органы.

С докладом о схемах, типологии, признаках вовлечения судов в противоправную деятельность по отмыванию денежных средств, на заседании выступила главный специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО Кожева.

В рамках совместной коллегии стороны обсудили актуальные вопросы межведомственного взаимодействия, в том числе координацию судебных органов и подразделений Росфинмониторинга в субъектах России, а также высказались о путях совершенствования действующего законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

В заседании приняли участие председатель Арбитражного суда Ингушетии, начальник управления Судебного департамента в республике, председатели районных (городских) судов республики, а также судьи Верховного суда региона.