В Ингушетии обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания осужденных в условиях пандемии Covid-19

Как сообщили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона, в мероприятии приняли участие представители региональных духовных управлений мусульман, преподаватели медресе, имамы мечетей.

Модераторами выступили помощник представителя ЦДУМ России, имам-хатыб соборной мечети сельского поселения Экажево Назрановского района Башир Султыгов, имам-хатыб первой соборной мечети города Уфы (Башкирия) Артур Ахмеров, куратор тюремного служения, куда входят 20 субъектах России.

В ходе круглого стола происходил полезный обмен информацией и опытом работы, состоялись интересные дискуссии.

В докладах и выступлениях были затронуты такие, вопросы как: компетентность духовных лиц, занимающихся ресоциализацией осужденных в местах лишения свободы; опыт взаимодействия учреждений УИС с религиозными объединениями; противодействие деятельности адептов радикальных групп среди лиц, отбывающих наказание. А также практика индивидуальной социальной работы имамов с осужденными мусульманами, законодательное регулирование исполнения уголовных наказаний и исправления лиц, совершивших преступления и другие.