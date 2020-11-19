В Ингушетии обсудили темпы обновления парка сельхозтехники

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства республики, его заместители, председатель АККО РИ, представители Минпромторга России, АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», российских заводов-производителей сельхозтехники, отраслевых союзов и ассоциаций.

По состоянию на 1 ноября текущего года у аграриев Ингушетии насчитывалось 618 тракторов, 165 зерноуборочных комбайнов и 25 кормоуборочных комбайнов. Нагрузка на один трактор в текущем году составила 154 га, на зерноуборочный комбайн — 368 га. На 13 ноября сельхозтоваропроизводителями приобретено 10 тракторов, 3 комбайна и 38 единиц прочей техники.

По итогам совещания перед регионом поставлена задача провести инвентаризацию технического парка и совместно с АО «Росагролизинг» рассмотреть возможность создания машинно-технологической компании. Кроме того, рекомендовано организовать ряд встреч сельхозтоваропроизводителей с отраслевой ассоциацией «Росспецмаш» с целью демонстрации преимуществ отечественной сельхозтехники и возможностей ее приобретения по специальным программам АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк».