В Ингушетии обновят общественный транспорт в случае дополнительных доходов бюджета страны

«Речь идет о модернизации городского общественного транспорта. Вы видите, в каком состоянии, особенно в регионах-реципиентах — а у нас таких большинство, подвижной состав. Давайте в постановлении, которое будем принимать при рассмотрении бюджета, обозначим, что в случае получения дополнительных доходов правильно было бы часть направить на обновление подвижного состава», — предложил Володин.

Он отметил, что это также создаст новые рабочие места.

«Регионы сами не в состоянии решить этот вопрос. Программа Минтранса сейчас не позволит решить эту проблему, так как рассчитана на ограниченное количество транспортных средств», — добавил председатель ГД.

Силуанов поддержал предложение председателя ГД. По словам главы Минфина, такое решение будет полезно не только для граждан, но и для развития промышленности.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в сентябре текущего года в регион прибыли десять автобусов марки «ЛиАЗ» с минимальным пробегом, которые ранее работали на городских линиях в Москве.