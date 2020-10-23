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В Ингушетии обновят общественный транспорт в случае дополнительных доходов бюджета страны

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Вячеслав Володин

Общественный транспорт в регионах обновят в случае допдоходов бюджета. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на заседании фракции «Единая Россия» с участием министра финансов России Антона Силуанова.

«Речь идет о модернизации городского общественного транспорта. Вы видите, в каком состоянии, особенно в регионах-реципиентах — а у нас таких большинство, подвижной состав. Давайте в постановлении, которое будем принимать при рассмотрении бюджета, обозначим, что в случае получения дополнительных доходов правильно было бы часть направить на обновление подвижного состава», — предложил Володин.

Он отметил, что это также создаст новые рабочие места.

«Регионы сами не в состоянии решить этот вопрос. Программа Минтранса сейчас не позволит решить эту проблему, так как рассчитана на ограниченное количество транспортных средств», — добавил председатель ГД.

Силуанов поддержал предложение председателя ГД. По словам главы Минфина, такое решение будет полезно не только для граждан, но и для развития промышленности.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в сентябре текущего года в регион прибыли десять автобусов марки «ЛиАЗ» с минимальным пробегом, которые ранее работали на городских линиях в Москве.

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