В Ингушетии обновили фонд музыкальных инструментов

«Ранее оборудования было мало — и то было старым: вышедшие из строя сорокалетние пианино, гармони, которые больше походили на раритет, а не на современный качественный инструмент, пригодный для обучения. Какие-то организации были лишены и этого, а определенных групп инструментов в республике не было вовсе», — проинформировал Калиматова министр культуры Темерлан Дзейтов на открытии ДК в селах Нестеровское и Экажево.

По словам министра, для нужд музыкальных образовательных учреждений, включая Государственный колледж искусств, и муниципальных домов культуры согласно потребностям закуплены комплекты инструментов: духовых, струнных, медных, а также национальных — «дахчан-пандр», доули, кавказские гармони.

Отдельно на республику закуплено 74 пианино и роялей. Весь инвентарь проходит процедуры учета, оформления, приема имущества на баланс.

Инструменты, были продемонстрированы руководителю субъекта.

«Полноценной работе учреждений культуры до сих пор препятствовало отсутствие музыкальных инструментов. Проблему мы успешно решили. Это не просто оборудование, но настоящее увлечение — интересное и развивающее — для наших детей, которым будет чем заняться, и они будут увлечены искусством», — отметил Калиматов.

Полным набором музыкальных инструментов, от арфы, контрабасов и двойных валторн до глокеншпиля, бендира и маримбы, обеспечивается и создаваемый на базе Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева по поручению Главы Ингушетии первый камерный симфонический оркестр республики.

«Формирование коллектива практически завершено. Основу коллектива из 25 музыкантов составляют выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, которые были ранее направлены ведомством по целевому набору, а также представители нашей творческой молодежи, окончившие другие вузы культуры и искусства, и действующие преподаватели школ искусств республики», — рассказал Дзейтов.

По его словам, ансамбль уже приступил к репетиционному процессу и сейчас трудится над аранжировками музыкальных произведений европейских и российских авторов.

«Министерством культуры республики совместно с Союзом композиторов России в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии и России подготовлен материал на основе ингушских народных мелодий. «Проведена уникальная в своем роде творческая работа, направленная на популяризацию и сохранение самобытной фольклорной музыки ингушей», — добавил Дзейтов.

Репертуар специально написан такими именитыми композиторами, как Народный артист России Рашид Калимуллин, заслуженный деятель культуры РФ, профессор Краснодарского госуниверситета культуры и искусств Владимир Чернявский, председатель Союза композиторов Ингушетии Фариза Шадыжева, и другими авторами.

«В скором времени симфонический камерный оркестр Ингушетии начнет давать концерты для жителей региона и гастролировать по городам России и зарубежных стран», — отметил министр.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Сунженском и Назрановском районах региона открыли четыре ДК — два новых, два после реконструкции в рамках нацпроекта «Культура».