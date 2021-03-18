В Ингушетии объем продукции всех сельхозпроизводителей в январе-феврале текущего года вырос почти на 8%

Отмечается, что в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 марта по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 2% и составило 68531 голов, поголовье птицы увеличилось на 2,6% (347811 голов), поголовье овец и коз насчитывается 285896 головы, увеличение составляет 32,1%.

В январе-феврале 2021 года производство молока по расчетам составило 18129,280 тонны, что на 11,2% больше предыдущего периода прошлого года, яиц увеличилось на 3,6% и составило 3130 тыс. штук.

Производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 1194,960 тонны, по сравнению с аналогичной датой 2020 года больше на 2,7%.