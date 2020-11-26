В Ингушетии объединят общественные структуры в единый союз для борьбы с распространением наркотиков

«Такое решение принято по итогам антинаркотического форума, прошедшего в Магасе в четверг. Мероприятие было направлено на изучение передового опыта общероссийских общественных антинаркотических движений и введение в правовое поле существующих республиканских волонтерских движений, которые борются с этим явлением, не присущим нашему народу», — сказал представитель ведомства.

Отметим, что форум был проведен по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, при содействии фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. В нем приняли участие представители правоохранительных органов, органов государственной власти, учреждений системы здравоохранения, духовенства, общественных организаций и молодежи, а также федеральные эксперты.

В резолюции мероприятия отмечено, что требуется ряд мер, направленных на совершенствование регионального законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков; формирование правовой культуры и повышения общего уровня бдительности граждан; консолидацию правоохранительных органов, учреждений системы здравоохранения, образования, социальной защиты, представителей духовенства, общественности и молодежи в борьбе с распространением наркотических средств; систематизацию и внедрение эффективных методик профилактики употребления наркотических средств и иных социально-негативных явлений; увеличение диапазона компетенций работников системы образования, развития у них необходимых навыков и информационной базы для успешной работы в антинаркотической профилактике; применение новых апробированных в других регионах России методик профилактического содержания.

Учитывая вышеизложенное, участники форума предложили Антинаркотической комиссии Ингушетии, органам государственной власти в целях дальнейшего развития деятельности, направленной на снижение спроса на наркотики сосредоточить усилия на создании ряда общественных организаций, имеющих главной целью своих действий решение широкого круга задач, связанных с антинаркотической Стратегией государства. Для повышения эффективности подобной деятельности объединить эти общественные структуры в единый союз.