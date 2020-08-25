В Ингушетии «Ночь кино» пройдет на двух площадках
29 августа в стране пройдет V Всероссийская акция «Ночь кино», ставшая традиционным ежегодным событием во всех регионах Российской Федерации и приуроченная ко Дню российского кино. Примет участие в акции и Ингушетия, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
«Ночь кино» в республике пройдет на двух площадках: в Центре культурного развития в Магасе и Летнем амфитеатре в Назрани, где в течение шести часов будут демонстрироваться киноленты отечественного производства. Начало мероприятия — в 20:00.
Во время проведения акции «Ночь кино», которая пройдет во всех 85 субъектах Российской Федерации, зрители увидят со свободным доступом три российских фильма: приключенческую комедию «Холоп» режиссера Клима Шипенко, спортивную мелодраму «Лед 2» Жоры Крыжовникова и анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» Дарины Шмидт.
Организаторами мероприятия являются Министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино.