В Ингушетии «Ночь кино» пройдет на двух площадках

«Ночь кино» в республике пройдет на двух площадках: в Центре культурного развития в Магасе и Летнем амфитеатре в Назрани, где в течение шести часов будут демонстрироваться киноленты отечественного производства. Начало мероприятия — в 20:00.

Во время проведения акции «Ночь кино», которая пройдет во всех 85 субъектах Российской Федерации, зрители увидят со свободным доступом три российских фильма: приключенческую комедию «Холоп» режиссера Клима Шипенко, спортивную мелодраму «Лед 2» Жоры Крыжовникова и анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» Дарины Шмидт.

Организаторами мероприятия являются Министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино.