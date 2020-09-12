В Ингушетии ничего не знают о вакцине от Covid-19, отправленной в регионы Минздравом России
В Министерстве здравоохранения Ингушетии отказались комментировать поставку в регион первой партии вакцины от коронавируса «Спутник V» и организацию вакцинации жителей республики, аргументируя тем, что в Минздраве не располагают никакой информацией об этом.
«Я ничего не могу сказать, вам надо поговорить с вышестоящим начальством», — прокомментировала «Ингушетии» начальник отдела, который непосредственно отвечает за вакцинацию жителей региона от Covid.
Далее, кореспондент издания попытался связаться с заместителями руководителя Минздрава, которые также не смогли прокомментировать поставку вакцины.
Ранее, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы, и препарат уже поступит до 14 сентября.