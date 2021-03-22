Зарплата

В Ингушетии нет долгов по зарплате перед бюджетниками и госслужащими

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Задолженность по заработной плате перед работниками бюджетной сферы и органов государственной власти, финансируемых из республиканского бюджета, по состоянию на 1 февраля текущего года отсутствует, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минфина региона. 

«Выплата заработной платы производится своевременно и в полном объеме в рамках утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, в соответствии со сроками, установленными трудовым законодательством», — сказал нашему изданию представитель ведомства.

При этом собеседник предположил, что задолженность, отраженная Росстатом, возможно, образована государственными унитарными предприятиями, не финансируемыми из бюджета республики.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ингушетия стала лидером по темпам роста долгов по зарплате. Такие выводы были сделаны на основании данных Росстата.

Сообщалось, что к 1 февраля задолженность по зарплатам в регионе выросла на 271%. При этом здесь же — самая маленькая по объемам задолженность в СКФО. Работодатели недоплатили своим сотрудникам 2,2 млн рублей.

«Исправить ситуацию частично помогут льготные кредиты и субсидии на зарплату, если их выдачу продолжат и в этом году. Эти меры государственной поддержки хорошо зарекомендовали себя в начале пандемии. Они остаются востребованными и сейчас, когда мы продолжаем наблюдать негативные последствия вводимых ограничений», — считает уполномоченный по правам предпринимателей в Ингушетии Мурат Хаматханов.

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