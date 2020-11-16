В Ингушетии неизвестные расстреляли мужчину
Сегодня около девяти часов утра неизвестные расстреляли мужчину на улице Комсомольская в городе Сунжа республики, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.
«Нападавшие скрылись на серебристом ВАЗ 2114. Правоохранители по факту произошедшего объявили план-перехват «Сирена»», — сказал собеседник.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется следствие.
По информации источника, предварительно, причиной произошедшего могли стать земельные споры.