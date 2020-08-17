В Ингушетии неизвестные обстреляли силовиков в момент осмотра тайника с оружием
В предгорной зоне республики ищут группу бандитов, открывших стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел недалеко от сельского поселения Галашки Сунженского района.
Группа из нескольких человек напала на правоохранителей, которые наткнулись на схрон в лесном массиве.
Сейчас силовики прочесывают лесной массив для установления местонахождения стрелявших по ним. Правоохранители оцепили территорию за рекой Асса.