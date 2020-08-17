В Ингушетии неизвестные обстреляли силовиков в момент осмотра тайника с оружием

Инцидент произошел недалеко от сельского поселения Галашки Сунженского района.

Группа из нескольких человек напала на правоохранителей, которые наткнулись на схрон в лесном массиве.

Сейчас силовики прочесывают лесной массив для установления местонахождения стрелявших по ним. Правоохранители оцепили территорию за рекой Асса.