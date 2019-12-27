В Ингушетии не ожидается повышения цен на продукты в преддверии новогодних праздников

Об этом на расширенном заседании правительства, под руководством премьера Константина Сурикова, сообщил руководитель ведомства Евгений Макаренко.

«Одно из таких мероприятий — еженедельный мониторинг стоимости продовольственных товаров во всех городах и районах региона. В настоящее время каких-либо фактов необоснованного повышения цен на продукты или снижения ассортимента не наблюдается», — сказал министр.

Суриков поручил ответственным лицам в канун Нового года уделить особое внимание соблюдению мер безопасности в местах массового скопления людей, а именно на рынках.

Макаренко отметил, что на торговых точках установлено видеонаблюдение, обновлены пожарные щиты, усилена круглосуточная охрана объектов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, на территории Ингушетии функционируют 11 розничных рынков, из них шесть универсальных, специализирующихся на продаже продуктов питания и промышленных товаров.