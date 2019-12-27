Ценовая политика

В Ингушетии не ожидается повышения цен на продукты в преддверии новогодних праздников

0

Министерством экономики, промышленности и торговли Ингушетии в целях пресечения фактов необоснованного роста цен регулярно проводятся контрольные мероприятия на потребительских рынках республики.

Об этом на расширенном заседании правительства, под руководством премьера Константина Сурикова, сообщил руководитель ведомства Евгений Макаренко.

«Одно из таких мероприятий — еженедельный мониторинг стоимости продовольственных товаров во всех городах и районах региона. В настоящее время каких-либо фактов необоснованного повышения цен на продукты или снижения ассортимента не наблюдается», — сказал министр.

Суриков поручил ответственным лицам в канун Нового года уделить особое внимание соблюдению мер безопасности в местах массового скопления людей, а именно на рынках.

Макаренко отметил, что на торговых точках установлено видеонаблюдение, обновлены пожарные щиты, усилена круглосуточная охрана объектов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, на территории Ингушетии функционируют 11 розничных рынков, из них шесть универсальных, специализирующихся на продаже продуктов питания и промышленных товаров.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В период новогодних праздников в правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб
Детей из сел Пригородного района поздравили деды морозы из разных стран
Главу «Ингушрегионводоканала» заподозрили в невыплате зарплаты работникам на 32,5 млн руб.
Более 60 юных бойцов приняли участие в турнире по каратэ в Магасе
Объем выполненных строительных работ в Ингушетии за 11 месяцев 2019 года вырос почти на 4%
Ингушские школьники посетили Кремлёвскую ёлку
В сельском поселении Долаково были вручены новогодние подарки от спонсора
«Ростелеком» завершил первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» в Адыгее
«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»
В Назрани состоится показ короткометражного художественного фильма «Сайти — сын Зоули»
В Сунженском районе Ингушетии оперативно устранили несколько порывов водопроводных сетей

Главное

Яндекс.Метрика

 