В Ингушетии не ожидается повышения цен на продукты в преддверии новогодних праздников
Министерством экономики, промышленности и торговли Ингушетии в целях пресечения фактов необоснованного роста цен регулярно проводятся контрольные мероприятия на потребительских рынках республики.
Об этом на расширенном заседании правительства, под руководством премьера Константина Сурикова, сообщил руководитель ведомства Евгений Макаренко.
«Одно из таких мероприятий — еженедельный мониторинг стоимости продовольственных товаров во всех городах и районах региона. В настоящее время каких-либо фактов необоснованного повышения цен на продукты или снижения ассортимента не наблюдается», — сказал министр.
Суриков поручил ответственным лицам в канун Нового года уделить особое внимание соблюдению мер безопасности в местах массового скопления людей, а именно на рынках.
Макаренко отметил, что на торговых точках установлено видеонаблюдение, обновлены пожарные щиты, усилена круглосуточная охрана объектов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.
Напомним, на территории Ингушетии функционируют 11 розничных рынков, из них шесть универсальных, специализирующихся на продаже продуктов питания и промышленных товаров.