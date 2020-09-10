В Ингушетии не нашлось ни одного муниципалитета, хорошо управляющего финансами
Ни одно из 9 муниципальных образований Ингушетии по итогам анализа Минфина региона не попало в категорию с высоким качеством управления финансами. Как выяснилось все муниципалитеты республики на удовлетворительном уровне знакомы с финансовым менеджментом, сообщает пресс-служба ведомства.
«По итогам анализа все девять муниципальных образований отнесены в группу с удовлетворительным качеством управления муниципальными финансами. Возглавил рейтинг Назрань, второе место Назрановский муниципальный район и третье место у Карабулака. Замыкает рейтинг город Сунжа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что комплексная оценка финансового положения проводится на основании данных месячной и годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования и информации, предоставленной органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.