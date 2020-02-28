ДТП

В Ингушетии насмерть сбили женщину, переходившую дорогу

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В сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района республики накануне вечером произошло ДТП. Насмерть сбили женщину, переходившую дорогу, сообщил газете «Ингушетия» источник в региональном МВД.

«Наезд на пешехода совершил местный житель за рулем автомобиля «Лада-Приора». Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Делать выводы о степени виновности водителя пока рано», — сказал собеседник газеты.

По его словам, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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