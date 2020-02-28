В Ингушетии насмерть сбили женщину, переходившую дорогу
В сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района республики накануне вечером произошло ДТП. Насмерть сбили женщину, переходившую дорогу, сообщил газете «Ингушетия» источник в региональном МВД.
«Наезд на пешехода совершил местный житель за рулем автомобиля «Лада-Приора». Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Делать выводы о степени виновности водителя пока рано», — сказал собеседник газеты.
По его словам, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.