Память

В Ингушетии нашли останки участника ВОВ, числившегося без вести пропавшим с 1942 года

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Поисковики отряда «Курган» из Нижнего Новгорода совместно с коллегами из отряда «Малгобек» нашли останки двух бойцов Красной Армии. Опознать удалось только одного, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Опознать удалось по записке, оставленной самим военнослужащим в гильзе патрона. Им оказался уроженец Ярославской области, политрук 2-го батальона 256 стрелковой бригады Василий Афанасьев, который числился без вести пропавшим с 4 октября 1942 года. Погиб во время ожесточенных боев за Малгобек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый случай за последние 10 лет, когда найдены останки офицера.

«Работа будет продолжена до 19 октября. Есть уже данные о погибших летчиках», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в ходе реализации проекта «Полевой лагерь поисковых отрядов СКФО - 2019» поисковым отрядом «Малгобек» и поисковиками из других регионов России из окопов и огневых точек были подняты останки 25 бойцов РККА — защитников Отечества, павших смертью храбрых в ходе Малгобекской оборонительной операции.

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