В Ингушетии нарушителей лесного законодательства заставили заплатить около 100 тыс. рублей штрафов

Минприроды региона вместе с коллегами из регионов ЮФО и СКФО на совещании Федерального агентства лесного хозяйства в режиме видеоконференции подвели итоги исполнения переданных полномочий в области охраны, защиты лесов и лесовосстановления за 2020 год, а также ознакомились с основными задачами на 2021 год.

«В Ингушетии запланированные на 2020 год лесохозяйственные мероприятия были выполнены в полном объёме. Большое внимание было уделено пресечению незаконно заготовленной древесины.

Государственными лесными инспекторами Минприроды Ингушетии и лесничествами в прошлом году проведено более 450 мероприятий по патрулированию на территории лесного фонда региона. Рассмотрено и вынесено 21 постановление об административном правонарушении в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей, наложены штрафы на сумму 107,3 тыс., добровольно оплачено 19 случаев на общую сумму 97,3 тыс. руб.», — рассказал газете «Ингушетия» о годовом итоге работы экологического ведомства принимавший участие в видеоконференции замминистра Ахмед Шадиев.

Он также подчеркнул, что такие достижения были связаны с усилением совместной работы государственных лесных инспекторов с уполномоченными инспекторами МВД России по Ингушетии по предотвращению незаконных вырубок и привлечению к административной ответственности лиц, виновных в нарушении требовании лесного законодательства.