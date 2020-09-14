В Ингушетии намерены возобновить практику проведения фольклорно-этнографических праздников

Встреча прошла при участии заместителя главы администрации района Зейнап Илиевой.

В своем выступлении директор РДНТ Ильяс Евлоев отметил, что в Малгобекском районе функционируют 11 домов культуры и один Культурно-досуговый центр, а также КДЦ города Малгобек. Их задачи — проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на возрождение обычаев и традиций не только ингушского народа, но и национальных меньшинств, проживающих в республике, развитие творческого потенциала населения района.

Однако практика показывает, что сегодня дома культуры работают ситуативно. Практически отсутствуют постоянно действующие проекты, нацеленные на привлечение народных масс. Вместе с тем в муниципальных культурно-досуговых учреждениях района функционируют более 25-ти вокальных, театральных, хореографических кружков и студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного творчества, в которых занимаются около 600 человек. Однако, по словам Евлоева, в процентном отношении это очень мало — всего 1%.

В ходе встречи было отмечено, что в школах района успешно работают хоровые, театральные, хореографические кружки, в которых очень много талантливых детей. Почему туда дети идут с охотой? Отвечая на этот вопрос, заместитель главы администрации Малгобекского района Зейнап Илиева сказала, что главная причина в том, что в учреждениях культуры работают люди без профессионального образования. Илиева предложила руководству районного Культурно-досугового центра наладить взаимосвязь со школами и вести совместную с ними работу.

«Почему бы тех же педагогов не взять на полставки в штат Дома культуры, чтобы школьные коллективы со своими педагогами имели возможность на базе ДК развивать свое творчество?» — задалась вопросом Илиева.

Было отмечено, что Домам культуры нужно наладить работу по профориентации школьников и молодежи, чтобы в будущем они выбирали для себя профессии в нужном для сферы культуры направлении. Также работники культуры считают, что необходимо возобновлять практику проведения фольклорно-этнографических праздников, фестивалей, конкурсов, народных гуляний, что способствовало бы вовлечению молодежи в культурную среду.

Художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова в своем выступлении отметила, что сегодня остро стоит вопрос сохранения нематериального культурного наследие народов Ингушетии, развитие народного художественного творчества и любительского искусства во всем многообразии жанров и этнических особенностей.

В заключение встречи директор РДНТ Ильяс Евлоев сказал, что поддержка и распространение в республике лучших традиций народов, проживающих на территории Ингушетии, увеличение количества участников культурно-досуговых формирований — главная задача работников культуры.

«Если мы этот пробел не заполним, то найдутся те, кто это сделает за нас», — отметил он.