В Ингушетии намерены восстановить железную дорогу «Назрань-Сунжа» для грузоперевозок и развития туризма 

«Восстановление участка железной дороги и строительство модульной станции в Сунже необходимо в первую очередь для развития промышленных и экономически важных для региона предприятий, часть которых располагается в Сунженском районе. Проекты позволят предпринимателям облегчить логистику, наладить грузоперевозки. К тому же, они крайне важны для развития туризма, реализации природного потенциала и в целом для вывода Ингушетии на траекторию устойчивого развития», — передает пресс-служба слова Главы региона Махмуд-Али Калиматова по итогу встречи с начальником Северо-Кавказских железных дорог Сергеем Задориным.

Отмечается, что уже имеется предварительная договоренность правительства республики с АО «Институт экономики и развития транспорта» на выполнение технико-экономической оценки реализации данного проекта.

«Необходимость восстановления обусловлена выгодным расположением объекта вблизи аэропорта «Магас» и наличием автодороги, соединяющей равнинную часть республики с горной, где расположены объекты туристко-рекреационного кластера. Также для поддержки туризма Северо-Кавказскими железными дорогами планируется запуск стилизованного ретропоезда на паровой тяге», — пояснили в администрации Главы и правительства республики.