В Ингушетии намерены построить шесть крупных животноводческих комплексов на 5400 голов КРС

«У нас есть серьезные планы в области развития животноводства. Мы намерены построить по два промышленных животноводческих комплекса в трех районах региона. Сейчас мы ищем инвестора для реализации проектов и находимся на стадии переговоров», — сказал Албаков.

Он добавил, что точные сроки строительства объектов будут известны после того, как министерство определится с инвертором и заключит соответствующие контракты.

По словам замминистра, комплексы смогут производить и реализовывать мясо, молоко, сметану, творог по сравнительно низким ценам.

«Комплексы появятся в Назрановском, Малгобекском и Сунженском районах республики. С учетом наличия в регионе единственного мясомолочного комплекса промышленных масштабов «Сагопшинский», и открытием этих предприятий, мы смогли бы, может и не на 100%, но львиную долю рынка покрыть собственной мясной и молочной продукцией», — отметил Албаков.

Мясомолочный комплекс «Сагопшинский» — крупнейшее агропромышленное хозяйство республики. Предприятие построено в 2015 году в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы».