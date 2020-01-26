АПК

В Ингушетии намерены построить шесть крупных животноводческих комплексов на 5400 голов КРС

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Власти Ингушетии намерены построить в регионе шесть крупных животноводческих комплексов на 5400 голов крупнорогатого скота. Создание предприятий позволит обеспечить регион почти на 100% собственной мясомолочной продукцией, рассказал ТАСС замминистра сельского хозяйства Ингушетии Мухажир Албаков.

«У нас есть серьезные планы в области развития животноводства. Мы намерены построить по два промышленных животноводческих комплекса в трех районах региона. Сейчас мы ищем инвестора для реализации проектов и находимся на стадии переговоров», — сказал Албаков.

Он добавил, что точные сроки строительства объектов будут известны после того, как министерство определится с инвертором и заключит соответствующие контракты.

По словам замминистра, комплексы смогут производить и реализовывать мясо, молоко, сметану, творог по сравнительно низким ценам.

«Комплексы появятся в Назрановском, Малгобекском и Сунженском районах республики. С учетом наличия в регионе единственного мясомолочного комплекса промышленных масштабов «Сагопшинский», и открытием этих предприятий, мы смогли бы, может и не на 100%, но львиную долю рынка покрыть собственной мясной и молочной продукцией», — отметил Албаков.

Мясомолочный комплекс «Сагопшинский» — крупнейшее агропромышленное хозяйство республики. Предприятие построено в 2015 году в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы».

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