Дороги

В Ингушетии намерены досрочно завершить ремонт дорог в рамках нацпроекта

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В республике, как и в прошлом 2019 году, намерены раньше срока завершить работы по реконструкции и капитальному ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили газете «Ингушетия» в ГУ «Ингушавтодор».

«В 2020 году мы планируем привести в нормативное состояние участки дорог протяженностью 13,6 км по семи объектам. Всего в текущем году на все эти работы из федерального бюджета выделено 236 миллионов рублей и из регионального более 46 миллионов», — сказал собеседник газеты.

По его словам, один из объектов является переходящим на 2021 год, на нем уже начаты работы.

Напомним, что в прошлом году в Ингушетии досрочно завершили дорожную программу на 2019 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». ГУ «Ингушавтодор» с опережением графика выполнило 100% запланированного объема работ.

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