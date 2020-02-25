В Ингушетии намерены досрочно завершить ремонт дорог в рамках нацпроекта

«В 2020 году мы планируем привести в нормативное состояние участки дорог протяженностью 13,6 км по семи объектам. Всего в текущем году на все эти работы из федерального бюджета выделено 236 миллионов рублей и из регионального более 46 миллионов», — сказал собеседник газеты.

По его словам, один из объектов является переходящим на 2021 год, на нем уже начаты работы.

Напомним, что в прошлом году в Ингушетии досрочно завершили дорожную программу на 2019 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». ГУ «Ингушавтодор» с опережением графика выполнило 100% запланированного объема работ.