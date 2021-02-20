В Ингушетии накажут экс-главу села за незаконную выдачу выписки для оформления земли

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Следователи по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы администрации сельского поселения Нестеровское Сунженского района, подозреваемого в превышении полномочий при оформлении земли на местного жителя, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского главка СКР.

«По данным следствия, в 2016 году подозреваемый, превышая свои полномочия, выдал выписку из похозяйственной книги администрации, в которой содержатся не соответствующие действительности сведения о наличии у гражданина земельного участка», — рассказал представитель ведомства.

Как отметил собеседник издания, эта выписка и послужила основанием для регистрации его права собственности на землю кадастровой стоимостью более 500 тыс. руб.

Экс-чиновнику вменяют ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

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