В Ингушетии накажут экс-главу села за незаконную выдачу выписки для оформления земли

«По данным следствия, в 2016 году подозреваемый, превышая свои полномочия, выдал выписку из похозяйственной книги администрации, в которой содержатся не соответствующие действительности сведения о наличии у гражданина земельного участка», — рассказал представитель ведомства.

Как отметил собеседник издания, эта выписка и послужила основанием для регистрации его права собственности на землю кадастровой стоимостью более 500 тыс. руб.

Экс-чиновнику вменяют ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).