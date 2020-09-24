В Ингушетии наказаны физические и юридические лица, допустившие незаконное строительство на древнем городище

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В сельском поселении Яндаре Назрановского района пресечено незаконное строительство на территории объекта археологического наследия федерального значения. Об этом сообщил руководитель управления культурного наследия республиканского правительства Магомед Дзарахов на совещании у премьера в Магасе.

«Согласно федеральному закону, проектирование и проведение земляных, строительных и иных работ запрещено при наличии на данной территории объектов культурного наследия. Ярким примером невыполнения данной нормы стал недавний случай с незаконным строительством частной постройки в селе Яндаре на территории объекта археологического наследия федерального значения — городища «Бур-Боарз», — приводятся слова Дзарахова на сайте администрации Главы и правительства.

По его словам, незаконные действия пресечены, власти разбираются в ситуации. Ответственные за это направление юридические и физические лица оштрафованы за нарушение требований законодательства об охране памятников истории и культуры, режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия.

Как отметил выступавший, помимо этого, в результате плановых проверок с 2019 года выявлено 15 нарушений, по которым муниципалитетам Сунжи, Назрановского района и села Сурхахи в качестве меры административного наказания выданы предписания об устранении нарушений, а в отношении регионального Минстроя и территориального управления Росимущества в Ингушетии — выписаны предупреждения.

Дзарахов назвал недостаточными меры по сохранению, использованию, популяризации и госохране объектов культурного наследия в РФ, принимаемые органами местного самоуправления.

«В администрациях отсутствуют структурные подразделения, в положениях которых закреплены полномочия по сохранению и охране объектов культурного наследия. Направленные ранее в адрес муниципалитетов письма об обеспечении соблюдения данной нормы не возымели действия», — уточнил он.

В связи с тем, что в последнее время были выявлены случаи разрушения объектов культурного наследия, Дзарахов обратил внимание муниципальных органов и структур, которые имеют отношение к землеотводу, на ситуацию, призвав тщательнее подходить к передаче участков в аренду.

По итогам совещания премьер Ингушетии Владимир Сластенин поручил взять ситуацию с созданием соответствующих структурных подразделений на особый контроль.

«Полномочия по этой тематике переданы в наш Минстрой. Ни один участок земли без предписаний отдела по сохранению культурного наследия никуда не может быть передан», — отметил глава Кабинета министров.

Председатель правительства потребовал в срочном порядке приступить к созданию соответствующих служб, не оттягивая этот вопрос.

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