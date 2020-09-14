В Ингушетии наименьшая доля затрат на «коммуналку» в структуре семейного бюджета

Для многих россиян оплата коммунальных услуг составляет существенную часть семейного бюджета, и даже небольшой рост тарифов может ощутимо отразиться на уровне благосостояния.

Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в российских регионах. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов по доле расходов населения на оплату «коммуналки».

Результаты исследования свидетельствуют о существующей неравномерности доли затрат. Значение показателя в регионах изменяется в диапазоне от 4,9% до 13,7%.

По итогам 2019 года наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Ингушетии (4,9%). Также мало (до 7,5%) тратят жители Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хакасии и Иркутской области.

Самая большая доля расходов — в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%). Всего же свыше десяти процентов своих потребительских расходов направляют на оплату «коммуналки» жители 47 субъектов.

Позиции регионов в рейтинге, по мнению экспертов РИА Новости, объясняются влиянием различных факторов. Во-первых, это уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен различными, в том числе природно-географическими, причинами. Также значение имеют уровень доходов жителей и доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование жилищно-коммунальными услугами.

Эксперты полагают, что в нынешнем году на фоне пандемии коронавируса можно ожидать некоторого изменения структуры потребительских расходов. Затраты на путешествия, развлечения, кафе и рестораны по понятным причинам снизятся. Также из-за нестабильной экономической ситуации наверняка многие отложат крупные покупки до лучших времен.

При этом оплата коммунальных платежей является «обязательной» статьей расходов. Таким образом, можно ожидать, что доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов вырастет.