В Ингушетии наградили победителей конкурса «Славному подвигу нет забвения»

Всего на конкурс было прислано 44 заявки из разных городов субъектов Российской Федерации и представлено 84 работы.

В номинации «Изобразительное искусство/фото» первое место и 40 тыс. рублей присудили Лидифе Мержоевой за картину «За Родину!», второе место и премию 30 тыс. рублей получила серия фотографий Андрея Смольникова «Лица Победы», третье место и 20 тыс. рублей получила Валерия Ларина за работы «Воздушное сражение» и «Медицина в годы войны».

«Конкурсная комиссия от всей души поздравляет победителей и благодарит всех авторов работ за активное участие в конкурсе», — сказано в релизе.