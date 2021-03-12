В Ингушетии наградили победителей конкурса «Славному подвигу нет забвения»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялось награждение победителей конкурса творческих работ «Славному подвигу нет забвения», который проводился в рамках Года памяти и славы, объявленного в России в 2020 году в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба учреждения.
Всего на конкурс было прислано 44 заявки из разных городов субъектов Российской Федерации и представлено 84 работы.
В номинации «Изобразительное искусство/фото» первое место и 40 тыс. рублей присудили Лидифе Мержоевой за картину «За Родину!», второе место и премию 30 тыс. рублей получила серия фотографий Андрея Смольникова «Лица Победы», третье место и 20 тыс. рублей получила Валерия Ларина за работы «Воздушное сражение» и «Медицина в годы войны».
«Конкурсная комиссия от всей души поздравляет победителей и благодарит всех авторов работ за активное участие в конкурсе», — сказано в релизе.