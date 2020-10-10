В Ингушетии наградили финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Правнуки победителей»

«Молодые люди изучили открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. Многие прислали трогательные истории, основанные на воспоминаниях ветеранов. Эксперты отмечают, что некоторые из этих работ невозможно было читать без слез — сопереживания и благодарности за подвиг, совершенный ради нашего мирного будущего. Победителями регионального этапа из Ингушетии стали Ася Циздоева, Адам Евлоев и Амина Мамиргова», — сказал собеседник.

По его словам, в мероприятии приняли участие представители Миннаца региона, 12 Героев России со всех уголков страны, а также руководитель исполкома движения Артем Хуторской.

Отметим, что общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» в 2020 году при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Правнуки Победителей». В нем приняли участие более 16 тысяч молодых людей из 85 субъектов России и 23 стран мира.

В мае 2020 года были подведены итоги регионального и Всероссийского этапов конкурса, победителями региональных этапов стали более 400 человек. Из них экспертная комиссия выбрала 16 лучших ребят из России и одного иностранца — молодого человека из Туниса.