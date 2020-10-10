Память

В Ингушетии наградили финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Правнуки победителей»

0

В Городе воинской славы Малгобеке прошло награждение финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Правнуки победителей». Проект реализуется по всей стране при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона.

«Молодые люди изучили открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. Многие прислали трогательные истории, основанные на воспоминаниях ветеранов. Эксперты отмечают, что некоторые из этих работ невозможно было читать без слез — сопереживания и благодарности за подвиг, совершенный ради нашего мирного будущего. Победителями регионального этапа из Ингушетии стали Ася Циздоева, Адам Евлоев и Амина Мамиргова», — сказал собеседник.

По его словам, в мероприятии приняли участие представители Миннаца региона, 12 Героев России со всех уголков страны, а также руководитель исполкома движения Артем Хуторской.

Отметим, что общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» в 2020 году при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Правнуки Победителей». В нем приняли участие более 16 тысяч молодых людей из 85 субъектов России и 23 стран мира.

В мае 2020 года были подведены итоги регионального и Всероссийского этапов конкурса, победителями региональных этапов стали более 400 человек. Из них экспертная комиссия выбрала 16 лучших ребят из России и одного иностранца — молодого человека из Туниса.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 250-летием единения с Россией
В Ингушетии проводится акция «Вахта Героев Отечества»
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие, посвященное Малгобекской оборонительной операции
Сотрудники Ингушского краеведческого музея возложили цветы к монументу «Курган славы»
В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии торжественно открыли реконструированный памятник-мемориал
На придомовых территориях в Малгобеке завершается установка новых детских площадок
Главный фаворит Кубка России по греко-римской борьбе 2020 — Муса Евлоев
Испытательной лабораторией Россельхозцентра по Ингушетии в текущем году обследовано 11 тысяч тонн зерна
В краеведческом музее Ингушетии состоялось мероприятие, посвященное 77-летию битвы за Кавказ
К 250-летию единения Ингушетии с Россией в Малгобеке провели общегородской субботник
МегаФон назвал новые места притяжения россиян

Главное

Яндекс.Метрика

 