В Ингушетии начинает работу «Школа IT-технологий»

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В Национальной библиотеке Ингушетии 29 сентября состоится лекция-семинар в рамках проекта «Школа IT-технологий», сообщает пресс-служба учреждения.

В качестве приглашенного эксперта открывающейся школы выступит Руслан Костоев — UX/UI-дизайнер, арт-директор фирмы «Intenzibne». Он является также одним из разработчиков компьютерной игры «Дизель Ганс», победившей в 2019 году в одной из номинаций Всенародного конкурса разработчиков в Минске.

Эксперт расскажет о роли информационных технологий в профессиональной деятельности и образовании, а также о будущем IT-индустрии.

Мероприятие станет основой проекта «Школа IT-технологий», который призван обозначить роль IT-технологий в современном обществе и жизни каждого человека.

«Чтобы добиваться успеха и хорошо зарабатывать, нужно осваивать самые актуальные направления и держать руку на пульсе последних тенденций. Все необходимые знания вы сможете приобрести на наших семинарах, лекциях и мастер-классах», — говорят авторы проекта.

Начало мероприятия — в 11:00, вход — свободный. Приглашаются все желающие.

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