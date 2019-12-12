В Ингушетии начата работа по реорганизации Министерства культуры и архивного дела в два ведомства

«Основные исторические моменты благодаря народной памяти нами сохранены. Мы ничего не забываем, но существует определенный пласт, какие-то периоды, ожидающие проведения документирования. Именно с этой целью мы планируем вывести Государственный архив из состава Минкультуры, существенно расширить круг его задач и географию деятельности по сбору информации», — сказал Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта также отметил, что вопрос сохранения таких аспектов национальной идентичности, как родной язык, литература и история, требует пристального внимания со стороны правительства региона и профильных министерств.

«Любовь к нашему языку и литературе должна прививаться с рождения родителями, воспитателями, учителями, но также нужно организовать работу по их популяризации и развитию на институциональном уровне, нам всем необходимо приложить усилия, чтобы их сберечь. Ведь статус языка напрямую зависит от его восприятия подрастающим поколением. Так же, как и нашу историю, подлинную, не переписанную, потому что она народная и устно передаваемая из поколения в поколение», — сказал Глава региона.

«Вся процедура должна занять не более двух месяцев. За это время мы передадим Госархиву функции Минкультуры в отношении отдела архивного дела», — сказал юрист министерства Ибрагим Хидриев.

Напомним, Министерство культуры Ингушетии было образовано в 1993 году. Указом Главы региона от 10 марта 2015 года оно было реорганизовано путем слияния с Государственным архивом республики в Министерство культуры и архивного дела.