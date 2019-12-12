В Ингушетии начата работа по реорганизации Министерства культуры и архивного дела в два ведомства
В Ингушетии начата работа по реорганизации регионального Министерства культуры и архивного дела. Как сообщает пресс-служба ведомства, власти республики намерены разделить министерство на два ведомства для расширения задач Госархива региона.
«Основные исторические моменты благодаря народной памяти нами сохранены. Мы ничего не забываем, но существует определенный пласт, какие-то периоды, ожидающие проведения документирования. Именно с этой целью мы планируем вывести Государственный архив из состава Минкультуры, существенно расширить круг его задач и географию деятельности по сбору информации», — сказал Глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Руководитель субъекта также отметил, что вопрос сохранения таких аспектов национальной идентичности, как родной язык, литература и история, требует пристального внимания со стороны правительства региона и профильных министерств.
«Любовь к нашему языку и литературе должна прививаться с рождения родителями, воспитателями, учителями, но также нужно организовать работу по их популяризации и развитию на институциональном уровне, нам всем необходимо приложить усилия, чтобы их сберечь. Ведь статус языка напрямую зависит от его восприятия подрастающим поколением. Так же, как и нашу историю, подлинную, не переписанную, потому что она народная и устно передаваемая из поколения в поколение», — сказал Глава региона.
«Вся процедура должна занять не более двух месяцев. За это время мы передадим Госархиву функции Минкультуры в отношении отдела архивного дела», — сказал юрист министерства Ибрагим Хидриев.
Напомним, Министерство культуры Ингушетии было образовано в 1993 году. Указом Главы региона от 10 марта 2015 года оно было реорганизовано путем слияния с Государственным архивом республики в Министерство культуры и архивного дела.