В Ингушетии начата подготовка специалистов по эксплуатации лифтового оборудования

Первый поток выпустил 15 специалистов, во второй набрано 9 человек. В дальнейшем планируется расширение перечня технических специальностей и охвата задействованных образовательных учреждений.

Об этом было сообщено на совещании в Магасе под председательством Калиматова, на котором обсуждались вопросы надлежащей и безопасной эксплуатации лифтового оборудования на территории Ингушетии.

Как рассказал заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора по региону Аслан Мержоев, в республике на 129 объектах установлено 376 лифтов, из которых 239 — жилого назначения, и 137 — социального. При этом на учет поставлено только 33 лифта в 8 социальных объектах, а по объектам жилого назначения заявлений не поступало. Проведенные в 2019 году проверки выявили 108 нарушений (в текущем году ведомством проверки были приостановлены из-за эпидемиологической ситуации).

«Таким образом, порядка 90% объектов с лифтами эксплуатируется в нарушение действующего законодательства, что влечет за собой опасность для жизни и здоровья граждан», — сказал Мержоев.

С целью приведения лифтового хозяйства республики в соответствие правилам приглашенной экспертной компанией «Титан Лифт» с начала года был утвержден план мероприятий по обеспечению надлежащей и безопасной эксплуатации лифтового оборудования и разработана дорожная карта.

К настоящему времени проведено экспертное обследование 131 лифта на 52 объектах бюджетных учреждений республики. Предстоит работа по проверке муниципальных лифтов жилого фонда, а также приведение всего лифтового хозяйства республики к нормам.

По словам руководителя организации Владимира Сенникова, компания также будет вовлечена в подготовку специалистов для обслуживания и эксплуатации лифтов. Сотрудники фирмы также будут выполнять функции по обслуживанию оборудования до завершения обучения необходимого республике штата технического персонала.

Глава региона отметил необходимость строгого соблюдения соответствующих правил и технических регламентов, а также подчеркнул, что руководители ответственных органов понесут личную ответственность за невыполнение данных норм.

«У меня в голове не укладывается, как можно эксплуатировать лифт, который не имеет паспорта, не прошел регистрацию в Ростехнадзоре, не прошел техническое освидетельствование. Разве это не преступление? Думаю, что всем понятно, что так продолжаться не может. Мы должны определиться с кардинальными мерами по исправлению ситуации», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта поручил вице-премьеру Тимуру Фаттахову взять ситуацию под личный контроль и своевременно представлять доклад о ходе работы.

«В первоочередном порядке считаю необходимым завершить экспертное обследование лифтов жилого фонда, установить и наладить работу системы лифтовой аварийной диспетчерской службы, подобрать надежную специализированную организацию по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а также заключить договоры с организациями-владельцами на содержание лифтов и обслуживание подъемников», — подчеркнул Глава Ингушетии.