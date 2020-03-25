Конференция

В Ингушетии начался сбор материалов на международную конференцию «Экология и природопользование»

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Начался сбор материалов для формирования сборника на международную научно-практическую конференцию «Экология и природопользование», которая будет проходить с 21 по 23 октября 2020 года в Магасе на базе Ингушского государственного университета, сообщает пресс-служба вуза.

Программа конференции включает следующие направления: «Химия», «Биология», «Общие вопросы экологии», «Актуальные проблемы природопользования».

Заявки на участие и материалы, оформленные по правилам, указанным на сайте ИнгГУ, направлять в оргкомитет по адресу konferencia-2020@mail.ru до 31 июля 2020 года

Все расходы по приезду и размещению участников конференции берет на себя направляющая сторона.

По результатам работы конференции планируется издание сборника статей с размещением в Российском индексе научного цитирования.

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