В Ингушетии начался сбор материалов на международную конференцию «Экология и природопользование»

Программа конференции включает следующие направления: «Химия», «Биология», «Общие вопросы экологии», «Актуальные проблемы природопользования».

Заявки на участие и материалы, оформленные по правилам, указанным на сайте ИнгГУ, направлять в оргкомитет по адресу konferencia-2020@mail.ru до 31 июля 2020 года

Все расходы по приезду и размещению участников конференции берет на себя направляющая сторона.

По результатам работы конференции планируется издание сборника статей с размещением в Российском индексе научного цитирования.