Коронавирус

В Ингушетии начали праздновать свадьбы без многочисленных гостей из-за пандемии коронавируса

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В Назрановском районе сыграли свадьбу без приглашения многочисленных родственников и однофамильцев из соседних населенных пунктов в связи с распространением нового коронавируса.

Несмотря на наличие финансовых возможностей, отец жениха решил провести торжества скромно, без приглашения многочисленных гостей. Это связано с ситуацией с распространением по всему миру новой коронавирусной инфекции, призывом властей не проводить массовые мероприятия. Жители сельского поселения Яндаре ограничились небольшим свадебным кортежем, чтением мавлида с приглашением лишь близких родственников. Таким образом, сознательные граждане решили уберечь своих родных, однофамильцев, соседей от надвигающейся напасти.

Свадьба считается праздником родственников. Любое торжество, даже в семьях с небольшим доходом, в Ингушетии обычно проходит с размахом и превращается в роскошный праздник. Как правило, в среднем на ингушскую свадьбу собираются несколько сот гостей. На торжество приезжают однофамильцы из различных городов и районов, друзья, знакомые. Гуляют на ингушской свадьбе несколько дней.

Количество гостей зависит от семьи и численности рода. О готовящейся свадьбе обязательно оповещаются всех, кто имеет родственную связь с семьей жениха.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, по состоянию на 25 марта в регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

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