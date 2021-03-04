В Ингушетии началась сезонная противопожарная информационная кампания «Останови огонь»

«Кампания «Останови огонь» рассчитана на то, чтобы привлечь особое внимание тех, кто может стать потенциальной причиной их возникновения. Это — лесопользователи, охотники, рыбаки, туристы и просто отдыхающие в лесах люди, работники сельского хозяйства на территориях, прилегающих к землям лесного фонда, и другие», — рассказали газете «Ингушетия» в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Статистика подтверждает, что основной причиной лесных пожаров весной является именно человеческий фактор. В частности, несанкционированные выжигания сухой растительности на полях, придомовых территориях, дачных участках и других землях. Так, по данным Рослесхоза, весной 2020 года в результате перехода огня в лес с территории земель иных категорий зафиксировано порядка 30% от общего количества лесных пожаров.

Минимизировать значительное количество весенних лесных пожаров позволило бы соблюдение простейших правил пожарной безопасности, но люди продолжают их игнорировать.

Информационная кампания проходит четвертый год подряд, ее инициатором стало Общество добровольных лесных пожарных. Проект поддержали Федеральное агентство лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС России, Агентство стратегических инициатив, ряд общественных организаций. В 2021 году кампания «Останови огонь» стартовала на две недели раньше, чем обычно, и охватит все регионы страны. Серьезную информационную поддержку в освещении кампании призваны оказать средства массовой информации федерального и регионального уровней.

Напомним, что, согласно прогнозам, в марте 2021 года существует вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на всей территории Республики Крым и на западе Краснодарского края. Также в зоне риска будут находиться восточная часть Оренбургской области и Республики Тыва, юг Республики Алтай, Республики Башкортостан и Челябинской области, юго-запад Забайкальского края и юго-восток Приморья.

Всего в марте и апреле в 26 регионах страны ожидается превышение многолетних значений уровня лесной пожарной опасности. На текущую дату пожаров на территории России не зафиксировано.