Экология

В Ингушетии началась подготовка к весенним паводкам

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В Министерстве природных ресурсов и экологии Ингушетии готовятся к весенним паводкам. Об этом профильное ведомство сообщает на своем официальном сайте. Состоялось обсуждение данного вопроса между специалистами министерства и курирующим проблему Западно-Каспийским бассейновым водным управлением.

«Речь шла об установлении границ затопления и подтопления на водных объектах в регионах СКФО и в частности в Ингушетии. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РИ Мухарбек Пугоев и начальник отдела водных отношений и защитных гидротехнических сооружений Адам Албогачиев по видеосвязи отчитались о работе, проводимой министерством в этом направлении в соответствии с планом-графиком до конца 2022 года», — рассказал газете «Ингушетия» представитель Минприроды.

В экологическом ведомстве пояснили, что подтопление территории происходит за счёт того, что из-под земли поднимаются грунтовые воды. При затоплении же вода появляется не «снизу», а «сверху», то есть в результате выпадения обильных осадков или разлива водоёмов.

«Определение границ ЗЗП — сложный процесс, требующий учёта многих факторов. Для того чтобы правильно спрогнозировать, какая территория может быть затоплена, каковы её размеры, необходимо произвести расчёты, используя при этом различные данные», — отметили в министерстве.

По мнению специалистов Минприроды, следует обратить внимание на то, что в границах ЗЗП должен быть установлен особый режим использования территории. В связи с этим на данных территориях запрещается размещать новые населённые пункты и объекты капитального строительства без средств обеспечения защиты от затоплений, использовать сточные воды в целях регулирования плодородия почв, размещать кладбища, скотомогильники, свалки различных видов отходов, а также распылять химикаты против вредителей с воздуха.

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