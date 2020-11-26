Профилактика наркомании

В Ингушетии начал свою работу антинаркотический форум с участием федеральных экспертов

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В столице республики Магасе начал свою работу первый антинаркотический форум с участием федеральных экспертов, инициированный региональным министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации, сообщает корреспондент газеты «Ингушетия» с места события.

В мероприятии принимают участие представители исполнительных и муниципальных органов власти Ингушетии, правоохранительных органов, молодежных организаций, общественного движения «Антилирика», духовные лица, именитые спортсмены.

Форум призван объединить усилия всех слоев общества в борьбе с таким злом, как наркомания.

В мероприятии принимают участие руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, председатель совета Фонда по формированию духовно-нравственного и физически здорового поколения «Аль-Амин» Марат Султанов, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» Сергей Пономарев, клинический психолог Олег Моисеев. А также председатель совета ООД «Антидилер» Максим Шарин, тренер обучающих программ проекта «Школа консультанта по вопросам зависимости», «Комплексный подход в реабилитации зависимых от психотропных веществ» Анвер Вахидов.

Ранее наше издание сообщало, что в рамках форума запланирована работа четырех секций. Первая посвящена профилактике потребления наркотических средств, вторая — антинаркотической деятельности общественных объединений на территории республики, третья — общественному контролю, осуществляемому гражданскими активистами, и последняя — ресоциализации наркозависимых и развитию института наставничества.

Мероприятие проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

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