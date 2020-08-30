Экология

В Ингушетии наблюдается ухудшение санитарного состояния лесов

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В Назрановском лесничестве завершены работы по проведению лесопатологического обследования и наблюдения за санитарным состоянием леса. По данным наблюдений, в лесонасаждениях наблюдается незначительное ухудшение санитарного состояния, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«По данным наблюдений, в лесонасаждениях наблюдается незначительное ухудшение санитарного состояния, в основном связанное с последствиями факторов антропогенного характера, а также погодных условий и почвенно-климатических факторов. Лесопатологическое обследование проведено в рамках выполнения задания по приносящей доход деятельности на площади 650 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам этих обследований назначены лесозащитные мероприятия на площади 536,7 га, что составляет 82,6% от общей площади, охваченной обследованием.

«Участки, где проведены лесопатологические обследования, будут внесены в соответствующие реестры», — добавили в пресс-службе.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что сотрудниками ингушского филиала ФБУ «Рослесозащита» завершены полевые работы по натурному обследованию объектов воспроизводства лесов, отнесенных в 2017-2018 годах к землям лесного хозяйства.

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