В Ингушетии наблюдается ухудшение санитарного состояния лесов

«По данным наблюдений, в лесонасаждениях наблюдается незначительное ухудшение санитарного состояния, в основном связанное с последствиями факторов антропогенного характера, а также погодных условий и почвенно-климатических факторов. Лесопатологическое обследование проведено в рамках выполнения задания по приносящей доход деятельности на площади 650 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам этих обследований назначены лесозащитные мероприятия на площади 536,7 га, что составляет 82,6% от общей площади, охваченной обследованием.

«Участки, где проведены лесопатологические обследования, будут внесены в соответствующие реестры», — добавили в пресс-службе.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что сотрудниками ингушского филиала ФБУ «Рослесозащита» завершены полевые работы по натурному обследованию объектов воспроизводства лесов, отнесенных в 2017-2018 годах к землям лесного хозяйства.