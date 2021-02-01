В Ингушетии на прививку от коронавируса можно записаться на портале госуслуг

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил следить за нормальной работой онлайн-сервиса по вакцинации от коронавируса.

«Министерства цифрового развития и здравоохранения прошу совместно с главами регионов оперативно реагировать на обращения граждан, следить, чтобы услуга работала четко и, конечно, без сбоев», — цитирует «Российская газета» просьбу премьер-министра на оперативном совещании со своими заместителями.

Издание сообщает, что для удобства пользователей на главной странице портала «Госуслуг» появился отдельный баннер, по которому можно сразу перейти в нужный раздел.

«В форме данные пользователя предзаполнены автоматически, поэтому практически ничего не нужно вводить. Человеку остается только выбрать удобное время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру», — приводит «РГ» описание процедуры зампредом правительства Дмитрием Чернышенко.

Если в выбранной медицинской организации нет свободных слотов для записи, человек может оставить заявку в листе ожидания. «То есть он никуда не теряется, и ему приходит информация, как только появляется свободное время», — подчеркнул Чернышенко.

По его словам, с 18 января услуга работала в тестовом режиме, но свою функцию выполняла, а регионы отлаживали механизм взаимодействия систем здравоохранения на местах с порталом.