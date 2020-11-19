В Ингушетии на предприятии по производству обуви запустили две первые линии

Вопрос возобновления работы 11 простаивающих предприятий, построенных в разное время за счет государственных средств, был поднят в правительстве региона год назад, тогда же для поиска решений была создана рабочая группа. В сентябре текущего года была представлена информация о заключении ряда договоренностей с потенциальными инвесторами, напомнили в пресс-службе.

Первым из объектов стал Назрановский завод электродвигателей малой мощности: турецкая компания запускает на его площадях три вида производства.

Сегодня на объекте произошли серьезные изменения. Только на его приведение в соответствие с эксплуатационными требованиями инвестором затрачено порядка 100 миллионов рублей. Сумма вложений производственного и непроизводственного назначений превышает цифру в несколько миллионов долларов.

При техническом запуске первых двух линий основного вида деятельности — производства обуви из натуральной и искусственной кожи, включая спортивную и специализированную форменную — присутствовал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта ознакомился с ходом модернизации производственных площадей, проведением пуско-наладочных работ оборудования, процессом набора и обучения сотрудников, изготовлением продукции, а также проверил соблюдение на территории предприятия санитарно-эпидемиологического режима.

«Для нашей республики это большое дело. Самое главное для нас — рабочие места, официальное трудоустройство жителей, поступления в бюджет. Запуск производства еще раз показал, что мы способны выпускать качественную продукцию, при этом конкурировать по цене с аналогичными предприятиями», — сказал Калиматов.

Полномасштабно фабрика начнет работать уже с конца текущего года. Параллельно будет налажено производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий и изготовление из бумаги и картона различных изделий (ящиков, коробок, стаканов) — оба предприятия начнут работать в 2021 году.

Реализация проектов позволит создать около 200 рабочих мест, не считая вспомогательного персонала, и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет региона. Сотрудники оформляются строго согласно трудовому законодательству, им гарантирован полный социальный пакет, конкурентоспособная заработная плата уже с этапа обучения.

Глава региона поставил задачу правительству оказать полную поддержку предпринимателям со стороны властей.

Напомним, Назрановский завод электродвигателей малой мощности был открыт в Ингушетии в 2005 году. Его последующее техническое перевооружение осуществлялось в рамках ФЦП социально-экономического развития республики на 2010-2016 годы. Контрактная стоимость объекта составляла более 195 млн руб. На предприятии предполагалось выпускать электровибрационные и центробежные скважинные насосы.

В 2014 году объект передавался инвесторам компании по сборке автобусов «DAEWOO BUS Ингушетия». С 2018 года работа предприятием практически не велась.

Отметим, что к простаивающим предприятиям относятся единственная швейная фабрика в республике, картонажная фабрика, комбинат детского питания и другие.