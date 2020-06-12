В Ингушетии на голосовании по Конституции отведут не больше 15 минут для каждого человека

«Рекомендовано использовать кабинку для голосования без передней шторки, перед проходом к месту голосования должен быть пункт с антисептиками и выдачей одноразовых масок и перчаток. В помещении для голосования гражданам рекомендовано находиться не больше 15 минут», — сказала Гетагазова.

По ее словам, на выходе из избирательного участка использованные одноразовые маску и перчатки рекомендуется выбросить в закрывающийся крышкой контейнер, после чего повторно обработать руки антисептическим средством.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в ходе голосования по поправкам в Конституцию на избирательных участках республики будут паузы для дезинфекции помещения и обработки поверхностей.