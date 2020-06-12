Конституция

В Ингушетии на голосовании по Конституции отведут не больше 15 минут для каждого человека

0

На голосовании по поправкам в Конституцию на избирательных участках Ингушетии каждому человеку рекомендовано находиться в помещении не больше 15 минут, сообщила газете «Ингушетия» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Зара Гетагазова.

«Рекомендовано использовать кабинку для голосования без передней шторки, перед проходом к месту голосования должен быть пункт с антисептиками и выдачей одноразовых масок и перчаток. В помещении для голосования гражданам рекомендовано находиться не больше 15 минут», — сказала Гетагазова.

По ее словам, на выходе из избирательного участка использованные одноразовые маску и перчатки рекомендуется выбросить в закрывающийся крышкой контейнер, после чего повторно обработать руки антисептическим средством.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в ходе голосования по поправкам в Конституцию на избирательных участках республики будут паузы для дезинфекции помещения и обработки поверхностей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии впервые голосование пройдет без праздничных столов
Президент России убежден, что поправки в Конституцию поддерживает большинство граждан
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в акции «Надень народное на День России»
Ингушским донорам предлагают принять участие в онлайн-лекции «Guide начинающего донора»
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии предлагает жителям республики принять участие в мероприятии ко Дню России
Активисты ОНФ украсили российскими флагами стометровую башню Согласия в столице Ингушетии
Пресечены попытки ввоза в Ингушетию жителями Северной Осетии и Дагестана нелегальной алкогольной продукции
За сутки в Ингушетии выздоровело 172 пациента с Covid-19
Музей изобразительных искусств Ингушетии ко Дню России подготовил онлайн-выставку о Герое России Осканове
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка ко Дню России
В Ингушетии передали продуктовые наборы более 400 семьям погибших правоохранителей

Главное

Яндекс.Метрика

 