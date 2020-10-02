В Ингушетии на «Географический диктант» уже зарегистрировано 13 площадок

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Продолжается регистрация площадок, на которых 29 ноября состоится акция «Географический диктант — 2020», сообщает пресс-служба Русского географического общества.

В Ингушетии уже зарегистрировано 13 площадок, все они находятся в школах республики.

Наибольшее количество площадок на сегодняшний день зарегистрировано в Малгобеке — это школы № 3, 18 и 20. В Назрани и сельском поселении Нестеровское — по две площадки (школы № 1 и 2 и школы № 2 и 3 соответственно). Также зарегистрированы площадки в Барсуках (школа № 1), Сагопшах (№ 19), Нижних Ачалуках (№ 14), Яндаре (№ 3), Троицком (№ 4) и в городе Сунже (№ 7).

Каждая из площадок может принять до 50 человек, желающих проверить свои знания в географии.

Работать площадки начнут 29 октября в 11:00. До 12:00 будет проходить регистрация участников мероприятия. С 12:00 до 12:15 состоится викторина и инструктаж по заполнению бланков. Сам диктант продлится до 13:00, после чего соберут бланки и площадка завершит свою работу.

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